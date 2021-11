Share on Twitter

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 12, os dados das contas regionais de 2019. Doze estados e o Distrito Federal tiveram aumento do Produto Interno Bruto (PIB) acima da média nacional, que foi de 1,2%.

da redação

O Tocantins apresentou a maior alta (5,2%), enquanto outros quatro estados tiveram resultados negativos: Espírito Santo (-3,8%), Pará (-2,3%), Piauí (-0,6%) e Mato Grosso do Sul (-0,5%). Minas Gerais ficou estável. Os demais nove estados tiveram crescimento, mas abaixo do índice nacional.

A pesquisa é elaborada em parceria com os órgãos estaduais de Estatística, secretarias estaduais de governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). O PIB Nacional de 2019 atingiu o valor e R$ 7.389.131 trilhões, registrando um aumento de 1,2%. Com valor de R$ 39,36 bilhões, Tocantins teve o maior crescimento no ano, registrando variação de 5,2%. Mato Grosso (4,1%), Roraima (3,8%), Santa Catarina (3,8%) e Sergipe (3,6%) foram os demais estados que apresentaram os maiores crescimentos.