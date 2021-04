Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

da redação

O Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Tocantins recebeu doses da vacina Penta acelular (Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis acelular, VIP (inativada) e Haemophilus influenzae tipo b (conjugada)) e a vacina Hexa acelular (Vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis acelular, VIP (inativada), Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) e a Hepatite B (recombinante)). Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), seguindo o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

As vacinas Penta acelular e a Hexa acelular protegem contra a difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e doenças causadas por Haemophilus influenzae tipo b, e, são indicadas para imunização ativa de crianças a partir de dois meses de idade até menores de sete anos. A vacina Hexa acelular protege ainda contra a hepatite B.

A vacinação básica nos CRIEs, consiste na aplicação de três doses, com intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias), a partir de dois meses de idade. As vacinas combinadas contêm um número maior de antígenos capazes de estimular a resposta imunológica contra mais de um agente infeccioso, vírus ou bactéria. As doses Penta acelular (DTPa/Hib/VIP) ou Hexa acelular (DTPa/HiB/VIP/HB) podem ser administradas com segurança e ao mesmo tempo com todas as vacinas do PNI.

As doses disponibilizadas seguem indicações:

1. Após eventos adversos graves relatados abaixo e ocorridos com a aplicação da vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis de células inteiras (DTP) ou com a vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis de células inteiras, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo B (Penta de células inteiras):

a. Convulsão febril ou afebril nas primeiras 72 horas após a vacinação.

b. Síndrome hipotônico-hiporresponsiva nas primeiras 48 horas após a vacinação.

2. Para crianças que apresentem risco aumentado de desenvolvimento de eventos graves à vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (DTP) ou à vacina adsorvida difteria, tétano, pertússis, hepatite B e Haemophilus influenzae tipo b (Penta de células inteiras):

a. Doença convulsiva crônica.

b. Cardiopatias ou pneumopatias crônicas com risco de descompensação em

vigência de febre.

c. Doenças neurológicas crônicas incapacitantes.

d. RN que permaneça internado na unidade neonatal por ocasião da idade de vacinação.

e. RN prematuro extremo (menor de 1.000 g ou 31 semanas de gestação).

3. Preferencialmente, nas seguintes situações de imunodepressão:

a. Pacientes com neoplasias e/ou que necessitem de quimioterapia, radioterapia

ou corticoterapia.

b. Pacientes com doenças imunomediadas que necessitem de quimioterapia, corticoterapia ou imunoterapia.

c. Transplantados de órgãos sólidos e células-tronco hematopoiéticas (TMO).