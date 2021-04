Na tarde desta sexta-feira, 30, o Tocantins receberá mais 30.100 doses de imunizantes contra a Covid-19. A remessa de vacinas da CoronaVac e AstraZeneca, será destinada para primeiras doses de trabalhadores da saúde, população de 60 a 64 anos e forças de segurança, salvamento e armadas, ampliando assim, a porcentagem de imunizados destes grupos.

da redação

A remessa faz parte da 14ª pauta de distribuição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, do Ministério da Saúde (MS) e é dividida da seguinte forma: 600 doses de CoronaVac e 29.500 de AstraZeneca.

Com as novas doses, o Tocantins chegará a um total de 382.350 recebidas, sendo 271.200 da CoronaVac e 111.150 da AstraZeneca. Até o momento, 316.294 já foram entregues aos 139 municípios, que aplicaram 253.677 em primeiras e segundas etapas do processo de imunização.

O secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini se diz otimista com o processo de vacinação. “Esta semana ultrapassamos os 10% da população tocantinense vacinada e esperamos que, com a chegada do imunizante da Pfizer, consigamos ampliar ainda mais o público vacinado e assim ter o retorno de mais atividades laborais em todo o Estado”, afirmou o gestor.

Segundo a gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diandra Sena, “acredito que até a quarta-feira da próxima semana já tenhamos terminado o processo de conferência das doses e assim procederemos a entrega aos municípios. Logo que confirmado, divulgaremos!”, exclamou.

Acompanhamento

A população pode acompanhar o processo de vacinação contra a Covid-19 no Estado do Tocantins, por meio do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde (Integra Saúde), no link http://integra.saude.to.gov.br/covid19/Vacinometro.