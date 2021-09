Para quem gosta de uma aventura radical nada melhor do que fazer a trilha do Morro do Segredo. A recompensa para quem finaliza o percurso é uma linda visão do Rio Tocantins.

por Régis Caio

O morro está localizado na cidade de Lajeado, a 50 km de Palmas. Quem chega na cidade via TO-O50 logo ver este monumento da natureza, quase às margens da rodovia. O morro é o cartão de entrada de Lajeado e atualmente é uma das principais atrações turísticas da região.

O objetivo do atrativo é chegar ao seu topo e para ter acesso o visitante tem que pagar guias que são credenciados e que conhecem a trilha. Os condutores oferecem todo suporte para os trilheiros fazerem uma boa aventura. “Para chegar ao destino final exige muito esforço físico, este passeio não é para qualquer um, já teve uma pessoa que passou mal e teve que retornar. Aqui é um turismo para quem realmente ama desafios radicais”, relata Vagner Vieira, guia que me conduziu nesta trilha.

O início

No começo a caminhada é percorrida em uma mata fechada e a natureza mostra a sua força sonora com pássaros e riachos. Na sequência o passeio vai se afunilando e o turista começa a subir a primeira parte do morro. “Chama Segredo porque é um lugar de difícil acesso e só é autorizado a entrada com guias. Algumas pessoas tentaram ir sozinhas e acabaram se perdendo, não conseguindo chegar ao topo, daí eles voltaram, sem contar que é perigoso, pois há onças nessas matas”, explica Vagner.

A segunda parte é a escalada até chegar próximo ao pico principal. Na ocasião tivemos que usar cordas para subir e o esforço vai só aumentando. Neste dia estava fazendo 35 graus e já era 10h da manhã proporcionando um calor intenso, hidratar é mais que obrigatório, pois sequei os dois litros de água que levei.

Parte Final

A próxima missão é chegar ao topo do morro, para tal êxito é necessário escalar algumas pedras enormes. Feito isto, o destino foi concluído com sucesso. Lá do alto uma visão perfeita do rio Tocantins, de toda a cidade de Lajeado e ainda é possível observar a Usina Hidrelétrica Luis Eduardo Magalhães.

Turistas relatam que fazer esta trilha ao nascer do sol e quando ele se põe é uma maravilha. “Praticamos a subida ao morro no amanhecer. A subida é longa, porém prazerosa, demanda esforço físico e o visual lá de cima é um dos mais lindos do Tocantins”, diz Henrique Cordeiro.