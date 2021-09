Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta reportagem o leitor irá conhecer a Prainha do Pequizeiro, que fica localizada na região sudeste do Tocantins. Um local paradisíaco e com uma água extremamente morna.

por Régis Caio

O município de Aurora do Tocantins, com um pouco mais de 3 mil habitantes, é o ponto de partida para o turista que quer conhecer a Prainha do Pequizeiro. Este paraíso fica distante 35 km da cidade, o trecho é de estrada de chão e é necessário subir uma serra.

Qualquer carro pode ir ao local, mas o indicado é veículo traçado, pois há momentos em que a estrada não oferece boas condições de trafegabilidade. O ideal é ir com guias da região, para fomentar e valorizar a economia municipalista.

A prainha do Pequizeiro leva esse nome devido a quantidade de pés de Pequi, que estão espalhados pelo cerrado. O ponto turístico fica em uma propriedade particular e para ter acesso o visitante paga uma taxa, que lhe dará direito de usufruir das águas do rio Ribeirão.

A água é limpíssima, transparente e com tons esverdeados, uma prainha perfeita para pegar sol. O fundo do rio é de areia, o que proporciona uma sensação incrível. Apesar disso tem alguns pontos mais fundos excelentes pra um mergulho.

“Um dos lugares mais lindos que conheci! Natureza preservada e ainda desconhecida, acho que por isso está tão preservada ainda. Praia de água doce e temperatura agradável”, relata a turista Samanta Costa que veio de Brasília para conhecer o sudeste tocantinense.

O que destaca neste oásis é a preservação. Os proprietários são cautelosos e exigem que as pessoas preservem esta beleza natural. Tornando-se um ambiente de paz, aconchegante e para toda a família.