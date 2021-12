Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso não programado no Tocantins na manhã desta segunda-feira (27). O incidente foi por causa do tempo chuvoso. Ao perceber que não havia condições de continuar o voo, o piloto resolveu descer. De acordo com a Polícia Militar, o pouso inicial foi na pista da TO-296. No momento da aterrisagem, ninguém passava pelo local e nenhum veículo foi atingido.

da redação