da redação

Alonso Mata Trindade tem 51 anos e é natural de Campos/RJ. É bacharel em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, pós-graduado em Estado de Direito e Combate à Corrupção e especializado em Direito Público. Trindade serviu a Polícia Militar do Rio de Janeiro entre os anos de 2002 a 2005, como Aspirante a Oficial. Durante este período, formou-se bacharel em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar D. João VI – PMERJ. O novo superintendente também teve passagens profissionais como fuzileiro naval e bombeiro militar.

Alonso Trindade ingressou na Polícia Rodoviária Federal no ano de 2005 como Chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização do Tocantins. Na parte administrativa, atuou coordenando, planejando e realizando o controle das atividades operacionais e administrativas pertinentes às atividades de correição e controle da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Tocantins, entre os anos de 2012 a 2015. Também exerceu a função de Corregedor Regional Substituto de 2015 a 2019.

Além disso, o policial integrou a 1ª Base Descentralizada de Corregedoria em Cascavel, quando realizou sua passagem pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná, durante os anos de 2020 a 2022. Atualmente, está lotado na Superintendência do TO, atuando como Corregedor Regional desde setembro de 2022.