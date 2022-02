A Ecovias do Araguaia, empresa que está realizando a duplicação e manutenção da BR-153, no trecho de Anápolis a Aliança-TO informou que no sul do estado serão instalados dois postos de pedágio.

por Régis Caio

Conforme o gerente de Engenharia da Ecovias do Araguaia, Sidney Filho, os pedágios serão instalados nos municípios de Aliança e Alvorada. Em Aliança um dos pontos já começa a ser instalado.

A empresa informou que serviços de manutenção serão realizados ao longo das BRs-153, 080 e 414 com atividades de melhorias entre os estados de Goiás e Tocantins. Nesta semana, a Ecovias realiza serviços de recuperação, manutenção e conservação das vias, entre os dois estados.