A batida envolvendo duas carretas e um ônibus aconteceu na BR-153 em Talismã, na região sul do estado neste último final de semana.

da redação

Um dos caminhoneiros fugiu do local e não foi localizado. Uma das vítimas contou à Defesa Civil de Talismã que as duas carretas seguiam no mesmo sentido, mas o veículo que estava na frente teria saído para o acostamento e quando retornou à pista acabou causando a primeira colisão.