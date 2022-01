Subiu para 3.053 o número de pessoas obrigadas a sair de casa pelas enchentes no Tocantins nesta quarta-feira (19). O nível dos rios tem se mantido alto na região norte do estado.

da redação

Nesta terça-feira (18) eram 3.007 pessoas fora de casa, sendo 262 desabrigados e 2.745 desalojados em todo estado. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, nesta quarta-feira (19) os números subiram para 265 e 2.788, respectivamente.

A cidade mais afetada segue sendo São Miguel do Tocantins, no Bico do Papagaio.