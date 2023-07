Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Segundo o governo do Tocantins, durante as obras de pavimentação da rodovia foram descobertos dois sítios arqueológicos com vários artefatos, o que demandou um aditivo de prazo na execução da obra, visando à coleta dos artefatos e ao encaminhamento dos mesmos ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A descoberta fez com que a construção da ponte sobre o Rio Vermelho ficasse para ser construída mais para o final da obra, devido à aproximação dos sítios arqueológicos. A construção da ponte só será iniciada após a portaria do Iphan liberando a construção. Já o asfalto é muito aguardado pela população, porque esta é uma das rodovias que ligam Palmas ao Jalapão, principal destino turístico do Tocantins.

O que são Sítios arqueológicos

Sítios arqueológicos são aquelas áreas que fornecem informações e materiais sobre o passado distante dos humanos. Os arqueólogos estão preocupados com as atividades das pessoas e da natureza, que criaram evidências de um passado cultural. Tal evidência, que pode incluir qualquer remanescente de habitação humana, é chamada de registro arqueológico. Os processos que produzem essa evidência são chamados de processos de formação.