As 16 vagas que seguem fechadas são tanto em unidades públicas como nas privadas que têm contatos com o Estado para atender pacientes do Sistema Único de Saúde.

por Régis Caio

A Secretaria Estadual de Saúde liberou nesta quinta-feira (22) um dos 17 leitos de UTI Covid que estavam bloqueados devido à baixa nos estoques do kit de intubação.

Confira a Nota da SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) bloqueados nas unidades contratualizadas para prestação de serviços especializados a pacientes com a Covid-19 se dá, conforme notificação das empresas responsáveis, devido a baixa nos estoques de kits de intubação.