Nessa quarta-feira, 18, foi realizada na sede do Sebrae em Gurupi a assinatura do contrato de parceria para realização do Programa Cidade Empreendedora no município de Peixe, onde serão investidos recursos do Sebrae e da Prefeitura na ordem de R$ 211.272,00 para a realização das ações.

Da redação

O evento contou com a presença do prefeito de Peixe, Augusto Cezar Pereira; da secretária de Cultura e Turismo, Rosa de Fogo; da diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro; do superintendente do Sebrae, Moisés Gomes; da gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar; da gerente da Unidade Relações Institucionais, Magvan Botelho e colaboradores do Sebrae.

Na ocasião, a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, pontuou que o programa nacional Cidade Empreendedora irá desenvolver o município a partir de eixos estratégicos. “Estamos felizes em poder formalizar uma parceria como esta e saber que estamos entrando no município pelo portal principal, sendo recebidos por um prefeito que realmente se preocupa com a comunidade, com os donos dos pequenos negócios e que realmente quer deixar um legado de prosperidade e de transformação”, comentou.

O superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, explicou que é preciso somar forças para recuperar a economia. “A base da economia do país e do Tocantins é o pequeno negócio. Por isso, o Sebrae trabalha, investe e busca parceria para desenvolver um ambiente favorável para que o empresário da micro e pequena empresa e os microempreendedores individuais possam se reerguer e continuar gerando renda e emprego”, explicou, acrescentando que o Cidade Empreendedora realmente é um programa de transformação na vida do município e da comunidade.

O prefeito de Peixe, Augusto Cezar Pereira, viu com muito bons olhos a assinatura da parceria. “Precisamos implantar o empreendedorismo em toda comunidade, a começar pelos jovens. Todos eles precisam entender que somos um município de receber e acolher as pessoas. O turismo é a nossa vocação. Precisamos fazer o reposicionamento da nossa marca. Certamente, com toda a expertise que o Sebrae possui, conseguiremos transformar este sonho em realidade e de forma muito mais rápida”, disse.

Na oportunidade a diretoria do Sebrae também destacou a importância do Projeto Força Mulher, que está previsto no eixo de inclusão produtiva do Cidade Empreendedora e que beneficiará mais de 2000 mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o Estado, por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Moisés Gomes, destacou que estas mulheres receberão capacitação em gestão empresarial, oficinas de profissionalização e equipamentos para iniciar o seu negócio e que contará também com importantes parceiros nesta execução do projeto, como o Sistema Fecomércio/Senac e o Sistema Fieto/Senai.

O município de Peixe agora faz parte dos mais de 50 municípios inovadores, que já aderiram ao programa nacional de transformação, com foco na aceleração do processo de desenvolvimento socioeconômico local, melhoria do ambiente de negócios, fomento ao empreendedorismo e na promoção da competitividade empresarial.

Cidade Empreendedora

O Programa Cidade Empreendedora se organiza em 10 eixos estratégicos de atuação. São eles: Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Inclusão Produtiva, Marketing Territorial e Setores Econômicos, Cooperativismo e Crédito e Inovação e Sustentabilidade.