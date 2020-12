Prefeito de Palmeirópolis se torna Mestre em Gestão de Políticas Públicas por meio de parceria entre ATM e UFT

Prefeito apresentou dissertação sobre procedimentos de captação de recursos para o Fundo Municipal de Direito do Idoso

por Redação

O prefeito de Palmeirópolis, Fábio Pereira Vaz, foi aprovado em banca de avaliação de dissertação de mestrado em Gestão de Políticas Públicas nesta quinta-feira, 10. O gestor apresentou projeto sobre procedimentos de captação de recursos para o Fundo Municipal de Direito do Idoso, política implementada em seu Município. A oferta do mestrado aos prefeitos e prefeitas do Tocantins na área de Gestão Pública é fruto da parceria entre a Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT).

O prefeito comentou a oportunidade de fazer o mestrado e ser aprovado, bem como agradeceu a ATM. “O mestrado é um processo difícil, que exige muita da gente, muitos estudos, viagens aos fins de semanas. Mas por outro lado, traz um amadurecimento muito grande ao gestor. Para mim foi um presente de Deus concluir o mestrado, inclusive ainda dentro do mandato de prefeito. Quero agradecer a ATM por ter proporcionado essa parceria com a UFT, e abrir as portas para o nosso crescimento acadêmico e profissional”, disse.

Política Pública implementada

O prefeito Fábio se empenhou em construir um projeto de construção e avaliação de uma política pública voltada a captação de recursos para o Fundo Municipal de Direito do Idoso, no qual obtêm recursos advindos da dedução do importo de renda tanto de pessoas físicas, quanto jurídicas. O prefeito implementou a política em seu Município e conseguiu, em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paula (Vicentinos), construir e entregar um centro de acolhimento e referência do idoso, com instalações e serviços voltados para a melhor idade.

Parceria

A ATM firmou parceria com a UFT no início de 2018 com vistas a proporcionar vagas aos prefeitos e servidores nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão em Políticas Públicas (Mestrado). O mestrado possui duas linhas de pesquisa, uma em Dinâmicas Institucionais e Avaliação de Políticas Públicas, e outra em Educação, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Territorial.

O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, destaca que o mestrado possibilitou aos prefeitos participantes desenvolverem suas habilidades pessoais e coletivas, além de estimular o pensamento crítico. “São vários ganhos que tanto o gestor como a comunidade atendida conquistam. Estar num ambiente que propicia a absorção de novidades conceituais e tecnológicas é muito vantajoso para quem administra e trabalha em governo municipal”, finaliza.-