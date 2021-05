João Carlos tinha 57 anos. Ele teve confirmação de coronavírus em março e foi internado em Palmas.

Nota de Pesar

Foi com imenso pesar que a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, receberam a notícia do falecimento do prefeito de Dois Irmãos, João Carlos Botelho, de 57 anos, ocorrido nesta quinta-feira (13), em São Paulo.

João Carlos estava em seu terceiro mandato como prefeito de Dois Irmãos, cidade localizada na região do Vale do Araguaia. Além de gestor público, também era fazendeiro e pecuarista. Ele deixa esposa, dois filhos, e uma parcela significativa de contribuição àquele município e à região centro norte do Tocantins.

Neste momento de luto e tristeza, externamos as mais sinceras condolências à família e amigos. Pedimos a Deus que, com toda a sua misericórdia, dê o conforto necessário a todos.Gurupi, 13 de maio de 2021.Josi Nunes

Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato

Vice-prefeito de Gurupi