Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

No mês de dezembro chegou a ser cogitado o pedido para que todos os secretários colocassem os respectivos cargos à disposição para que a gestão pudesse reoxigenar a máquina pública. Porém, uma fonte, fidedigna, ligada a prefeita, afirmou ao Portal Atitude que após a exoneração, à pedido do Secretário de Infraestrutura, Thiago Barros, haverá mudanças estruturais na gestão com substituições dos gestores importantes.

Entre eles estão o Secretária de Administração, Valdeci Júnior; de comunicação, Nicéia Menegon; de Produção e Desenvolvimento Econômico, Pedro Dias; chefia de Gabinete, Sidnei Dourado, de Educação, Amanda Costa, Esportes e outro que ainda não teve o nome divulgado e deverá ser anunciado pela gestora, informou a fonte.

Conforme apurou o Portal Atitude, as publicações das respectivas exonerações com os novos nomes da nova equipe da prefeita Josi Nunes deverá sair no Diário Oficial nos próximos dias.