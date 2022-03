Na manhã desta quarta-feira, 30, ocorreu no Quartel do Comando Geral (QCG) e em mais 12 municípios, a aula inaugural do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Tocantins (CFP).

Na Capital, serão formados mais de 190 alunos divididos em 6 turmas, sendo 4 na Academia de Polícia Militar Tiradentes e mais 2 turmas no 1° Batalhão da PM.

Segundo a diretora de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMTO, coronel Wélere Gomes Barbosa, a aula inaugural marca o início da formação desses novos alunos apresentando um novo modelo de curso com Formação Superior. “Com o plano de curso e o projeto pedagógico realizado em parceria com o IFTO [Instituto Federal do Tocantins], nos termos do Acordo de Cooperação Técnica, de maneira inédita, os novos soldados sairão com Formação Superior de Tecnologia em Segurança Pública, e estarão muito mais preparados e capacitados para a prestação de serviço à sociedade”, destacou a coronel Wélere Barbosa.

“A Polícia Militar quer crescer mais a cada dia e, por meio dessa parceria com o IFTO, queremos alcançar esse desafio. Estamos nos empenhando e nos doando para entregar o melhor para a sociedade tocantinense”, complementou Wélere Barbosa.

Também é a primeira vez que a Polícia Militar forma cerca de mil policiais militares ao mesmo tempo, totalizando 28 turmas, distribuídas em todas as sedes das unidades da PMTO.

O reitor do IFTO, Antônio Luz Júnior, reiterou o compromisso da Instituição com a qualidade do ensino que será ofertado a todos os alunos-soldados do Estado do Tocantins. “É um momento especial para o IFTO. Formar mil alunos não é fácil para nenhuma instituição e não temos, como objetivo, colocar mil pessoas em uma sala de aula, e sim, formar mil pessoas altamente capacitadas e qualificadas para a prestação do serviço de Segurança Pública”, pontuou o reitor Antônio Luz.

Após as boas-vindas para alunos e instrutores, foi ministrada uma palestra apresentando a estrutura do IFTO e o curso de Tecnologia em Segurança Pública, conduzida pelo coordenador técnico do IFTO, Josuan de Carvalho da Cunha, que também é o responsável pela coordenação geral do projeto que visa à oferta de curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, adaptada para atendimento das necessidades de oferta de turmas específicas, para os novos Praças da PMTO.

Polos de Formação

A aula inaugural do Curso de Formação de Praças foi realizada simultaneamente em todas as cidades que são polos, sediando o Curso. Foram realizadas palestras sobre a temática da Segurança Pública, além de ser apresentada a Instituição Policial Militar em sua composição e estrutura.

Os alunos-soldados foram distribuídos em 28 turmas difundidas em 13 cidades no Tocantins: Palmas, Araguaína, Gurupi, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Porto Nacional, Araguatins, Tocantinópolis, Arraias, Dianópolis, Colinas e Miracema do Tocantins.

Apresentação do Curso

O Curso de Formação de Praça (CFP) possui 1.600 horas/aulas e será realizado em parceria com o IFTO, possibilitando, de maneira inédita, que os novos Soldados concluam a formação com nível superior. As aulas do CFP serão ofertadas no formato híbrido, presencial e on-line.

O CFP tem como objetivo formar profissionais do quadro efetivo da Polícia Militar do Estado do Tocantins, capazes de compreender o exercício da atividade de Segurança Pública como prática da cidadania, de participação profissional, social e política em um estado democrático de direito, estimulando a adoção de atitudes de justiça, cooperação, respeito à Lei, promoção humana, e repúdio a qualquer forma de intolerância com foco na paz social.