A Polícia Militar do Tocantins executa, durante todo mês de julho, a Operação Férias em locais onde em decorrência do período de descanso, há aumento significativo da circulação de pessoas, principalmente em vias públicas e às margens dos rios Araguaia e Tocantins. A estratégia é intensificar as ações de policiamento preventivo/ostensivo com a finalidade de coibir as práticas delituosas e de desrespeito às normas e decretos de restrições de combate à pandemia ocasionada pelo novo coronavirus.

da redação

A Operação segue até o dia 31 de julho e todo efetivo administrativo e operacional das Unidades de Polícia Militar estará empenhado na ação que tem como objetivo a preservação da saúde, proteção da vida e combate ao colapso do sistema de saúde público e privado, a fim de propiciar à comunidade o aumento da sensação de segurança e a diminuição dos índices de criminalidade. A atuação é parte integrante da Operação COVID-19 / Ano 2021 – Tolerância Zero.

Os policiais estarão atentos para combater atitudes violentas de qualquer natureza, bem como ocorrências de perturbação do sossego público, vandalismo, porte de arma, tráfico de entorpecentes, condução perigosa, furtos, jogos de azar, além de outras ações que perturbem a ordem pública.

As patrulhas contarão com o apoio das equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) que deve realizar policiamento nas Rodovias do Estado e divisas com abordagens com o intuito de coibir crimes, tais como: descaminho, contrabando e comércio de entorpecentes; do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) que irá fiscalizar a prática de crimes e infrações ambientais; e do Batalhão de Choque (BPCHOQUE / BOPE), para realizar patrulhamento tático em áreas comerciais e residenciais.

O comandante-geral da Polícia Militar destaca que mesmo sem temporada de praias oficial, a PM está empenhada em manter a segurança da sociedade tocantinense. “Esse trabalho faz parte do compromisso da PMTO em diminuir a criminalidade e por isso continuará intensificando o policiamento ostensivo e preventivo com o fim de garantir a ordem pública e o combate da covid-19, as operações não vão parar”. Disse.