Um motorista morreu em um acidente de trânsito envolvendo três caminhões na BR-153, em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois veículos pegaram fogo e um caiu em um barranco. A pista está totalmente interditada no km 489 há mais de 12 horas.

da redação