Os alvos da investigação são contratos da prefeitura de Santa Fé do Araguaia feitos no ano de 2020. Ao todo foram sete ordens de busca e apreensão cumpridas durante a manhã.

Da redação

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia federal na manhã desta quinta-feira (2) em uma operação para investigar fraudes e superfaturamento na compra de insumos utilizados no combate à pandemia em Santa Fé do Araguaia, no norte do Tocantins. Estima-se que o prejuízo aos cofres públicos chega a R$ 360 mil.

Os mandados, expedidos pela Justiça Federal, estão sendo cumpridos em Santa Fé do Araguaia e Araguaína, ambas no norte do Tocantins. A ação foi chamada de operação Phantasma.

De acordo com a PF, durante a investigação foram colhidos indícios de que três processos de dispensa de licitação abertos no ano de 2020 teriam sido fraudados e os preços praticados pela empresa contratada seriam superfaturados.

A polícia informou que as investigações apontam para o envolvimento de servidores da área de aquisição do município. Eles são suspeitos de praticar fraude para garantir a contratação de uma determinada empresa.

Há indícios, inclusive, de que a firma contratada para fornecer os itens não existia fisicamente. As investigações realizadas indicam a prática de crimes licitatórios e peculato.