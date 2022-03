Share on Twitter

Um ônibus de transporte interestadual pegou fogo na BR-153, na tarde desta terça-feira (8), próximo de Guaraí, na região central do estado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo sendo completamente destruído pelas chamas e uma grande coluna de fumaça preta subindo. Não houve feridos.

da redação

O incêndio começou na parte traseira do veículo. Os bombeiros foram chamados, mas o ônibus ficou completamente destruído. Em imagens publicadas nas redes sociais é possível ver os passageiros às margens da rodovia com as bagagens esperando outro veículo para seguir viagem.