Nesta quinta-feira (30) o Ministério Público está realizando uma operação para investigar atos de improbidade e crime de fraude a licitação voltada à locação de estrutura para eventos. Dez mandados de busca são cumpridos em Palmas e Porto Nacional.

da redação

Conforme reportagem do G1 Tocantins, um dos mandados é cumprido no endereço da presidente da Câmara de Vereadores de Palmas, Janad Valcari, (Podemos) mas ela não seria alvo dessa operação.

A ação é realizada pelo Ministério Público do Tocantins e conta com o apoio das Polícias Civil e Militar. As investigações estão sob sigilo.