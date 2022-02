Na manhã deste sábado um ônibus de transporte interestadual pegou fogo na BR-153 entre as cidades de Crixás e Aliança do Tocantins, no sul do estado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.

por Régis Caio

“No local o ônibus estava no acostamento da pista já com o incêndio controlado, utilizamos o Caminhão de combate a incêndio para então fazermos o rescaldo nos pequenos focos que ainda restavam, para que o veiculo incendiado fosse rebocado da BR-153 com segurança”, destacou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da PRF, haviam passageiros no veículo no momento do incêndio, sendo que todos conseguiram sair com segurança, não havendo nenhum ferido na ocorrência.