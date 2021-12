Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, 08, foi empossada a nova diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia do Tocantins – Sindepol/TO, marcando uma nova gestão na história do sindicato. A presidência ficou a cargo do delegado Bruno Azevedo, que deverá encabeçar as realizações da entidade até dezembro de 2023.

da redação

O processo democrático que determinou a nova gestão foi realizado no dia 16 de novembro em Palmas e nas Delegacias Regionais de Araguaína, Araguatins, Arraias, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Miracema, Paraíso, Porto Nacional e Tocantinópolis.

Sobre a nova gestão, o novo presidente Bruno Azevedo, que já estava à frente de várias demandas da categoria, afirma que seguirá o fluxo de trabalho desenvolvido na última gestão. “Primeiramente, é uma satisfação poder contribuir com a classe. Tivemos muitas ações importantes para a nossa classe na última gestão, a qual teve que superar vários obstáculos para criar um ambiente favorável e de qualidade para a consecução dos fins propostos. Como presidente, buscarei uma gestão participativa, com a colaboração efetiva dos Delegados de Polícia, para que possamos fortalecer ainda mais nossa entidade representativa e concretizar os direitos imanentes à carreira jurídica de Delegado de Polícia”, declara.

Conheça o novo presidente

Graduado em Direito pela UFT. possui pós-graduação em Direito Público, com ênfase em assessoria governamental e Estado de Direito e Combate à Corrupção, pela Esmat/TO. Desde 2009 exerce o cargo de Delegado de Polícia Civil, atuando principalmente nas comarcas de Tocantínia, Miracema e Palmas, onde dirigiu a Diretoria de Inteligência e Estratégia de 2015 a 2018. Atuou no combate à corrupção na Dracma/Decor de 2018 a 2019, na Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos e foi vice-presidente do Sindepol/TO na diretoria de 2019/2021. Antes de se tornar Delegado, foi Assessor Jurídico no Ministério Público do Estado do Tocantins.

Conheça a nova diretoria

Presidente: Bruno Azevedo

1º Vice-presidente: Sarah Lilian de Souza

2º Vice-presidente: Deusiano Amorim

1º Secretário: Guido Camilo

2º Secretário: Heloísa Godinho

1º Tesoureiro: Juliana Moura

2º Tesoureiro: Diego Camargo

Conselho Fiscal: Raimundo Batista, Anderson Casé, Bernardo Rocha

Suplentes: José Carlos Garcia, Afonso Lyra, Emerson Francisco

Conselho de Ética: Maria de Fátima Holanda, Eduardo Nunes, Vinicius Mendes

Suplentes: Leandro Risi, Maria Haydée, Charles Giovanni

Conselho Deliberativo: Luciano Cruz, Ronie Augusto, Hismael Athos

Suplentes:, Thiago Xavier, Elírio Putton, Jeter Aires

Diretoria de Inativos: Lindinalva Moreira

Suplente: Nelson Tavares

Sindepol/TO

Fundado no dia 17 de novembro de 1991, possui como finalidade a defesa dos interesses dos Delegados de Polícia do Estado do Tocantins nos aspectos trabalhista, jurídico, financeiro e social. Neste ano o Sindicato comemorou suas três décadas de atuação, empossando agora seu sétimo presidente.