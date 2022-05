O Corpo de Bombeiros faz buscas por uma mulher de 36 anos que desapareceu na cachoeira do Jenipapo, em Babaçulândia, na região norte do Tocantins. Segundo a corporação, ela caiu dentro de um buraco com correnteza depois que subiu em uma pedra para tirar uma fotografia. Os militares não encontraram a vítima e uma operação deve ser montada para retomar as buscas no local perigoso e de difícil acesso.

da redação