Em audiência administrativa marcada para o próximo dia 10, na sede do Ministério Público do Tocantins, o secretário de estado da Saúde, Afonso Piva, deverá prestar esclarecimentos relacionados a inconsistências na oferta de atendimento do setor de hemodinâmica do Hospital Geral de Palmas (HGP).

Da redação

A atuação é do promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela, titular da 19ª Promotoria de Justiça da Capital, com base em relatos sobre a suspensão dos atendimentos, ocasionada por atrasos no pagamento de servidores, desfalques nas escalas de plantão, falta de insumos para realização de procedimentos cirúrgicos e ausência no fornecimento de medicamento aos pacientes.

Diante das circunstâncias, o promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela requereu informações sobre o real motivo das suspensões, o tempo em que persiste o problema e quais providências estão sendo adotadas para regularizar a situação.