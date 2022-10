O homem que não resistiu era motorista do senador. Ao longo do dia a cerimônia de despedida será realizada no Cerimonial Santo Antônio, na quadra 108 Sul, centro da capital. Depois o corpo segue para a cidade de Fronteira, no interior de Minas Gerais, onde será o enterro.

Conforme a assessoria de Irajá, o grupo estava indo para Brasília (DF) quando o acidente aconteceu na altura do km 406 da TO-050, a uma distância de apenas quatro quilômetros de Arraias. Conforme a Polícia Militar (PM), o veículo caiu em uma ribanceira com mais de 10 metros de altura e capotou. No local há uma curva perigosa onde outros acidentes já foram registrados.