O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, recebeu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, 14, os membros do Centro de Desenvolvimento Regional do Sul do Estado (CDR) para tratarem sobre aporte financeiro para o custeio da Carteira de Projetos do CDR, que tem como objetivo o desenvolvimento econômico e social de 19 municípios da região metropolitana de Gurupi, incluindo Dianópolis.

Da redação

A coordenadora-geral do CDR, Adriana Terra, explicou que os projetos a serem desenvolvidos pelo CDR vão ao encontro das demandas apresentadas pela população. “Nós realizamos uma etapa de escuta dos atores sociais desses 19 municípios, ouvimos governos, instituições de ensino, setor produtivo e sociedade civil organizada quais os problemas que o território tem e, agora, faremos um edital com a finalidade de encontrar projetos que possam solucionar esses problemas apresentados, e por isso viemos em busca do apoio do governador Mauro Carlesse”, explicou.

As demandas da região sul, apresentadas pelo CDR, englobam as áreas de cultura, educação empreendedora, sustentabilidade, produção agrícola e ciência e tecnologia.

O Governador recebeu com entusiasmo o grupo e destacou a intenção de aplicar a metodologia do CDR para todas as regiões do Tocantins. “Fiquei empolgado com as ideias apresentadas pelo CDR, porque complementam os projetos que temos para o desenvolvimento do Tocantins. Com certeza, irei avaliar a viabilidade do pedido e quero mais, quero implantar essa metodologia de desenvolvimento para todas as regiões do Estado”, destacou.

O que é o CDR?

O Programa de Centro de Desenvolvimento Regional é um estudo demandado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC) ao Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Sua finalidade é articular as instituições de educação superior para, em conjunto com os atores locais, definir estratégias e projetos inovadores para o desenvolvimento das respectivas regiões.

CDR no Tocantins

Compõem o CDR Regional Sul: a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Tocantins (Fapt), a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), o Instituto Federal do Tocantins (IFTO), a Universidade Federal do Tocantins (UFT), a Universidade de Gurupi (Unirg), a Fundação Unirg e Prefeitura de Gurupi.