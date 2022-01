Será realizado na manhã desta quarta-feira (19/1), a partir das 10h, o leilão público de 14 veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJTO). São, ao todo, 13 carros e uma motocicleta disponíveis para alienação.

da redação

O leilão será de forma presencial – no Auditório da 308 Sul, AL 01, lotes 37/39 – e virtual, através do site www.leiloesbrasilto.com.br. Os lances mínimos são de R$ 2.645,83 e R$ 81.196,67. O TJTO, visando dar transparência e ampla divulgação ao processo de venda dos veículos, divulgou em 2 de dezembro do ano passado o edital, com todas as informações e detalhes sobre a iniciativa.

O edital informa, por exemplo, que poderão participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, maiores de idade, possuidoras dos documentos pessoais e jurídicos. É necessário um credenciamento para a participação.

Ainda segundo o edital, o leilão será julgado pelo critério de maior lance, e o pagamento dos itens arrematados será recolhido para a conta do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário (Funjuris).

Serviço – Para quaisquer outras informações os interessados deverão se dirigir ao leiloeiro Antonio Carlos Volpi Santana, pelo telefone (63) 99242-2002, ou via e-mail, no endereço: [email protected]

Clique aqui e confira o edital.