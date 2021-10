Parentes informaram que ele foi internado há cinco dias no HGP e estava com 85% dos pulmões comprometidos. “Os pulmões não estavam resistindo, teve que intubar. Intubou meio-dia, 2h depois da intubação, ele não resistiu. Deu parada cardíaca e não voltou mais”, disse uma cunhada de Maurício.

A morte do artista conhecido em todo o estado causou comoção no Jalapão, a região turística mais conhecida no estado. Parentes informaram que ele será enterrado no povoado Mumbuca, no município de Mateiros.