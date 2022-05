A Câmara Municipal de Gurupi nessa segunda-feira, 02, aprovou o requerimento 730/2022 de autoria do Vereador Jair do Povo onde apresentou a solicitação do retorno do programa “OPERA TOCANTINS”, o pedido foi enviado ao Governador Wanderlei Barbosa.

Por Adriana Castelo Branco

O objetivo é fazer com que os pacientes que estão em espera há anos, por uma cirurgia possam vir a ser atendidos mais rapidamente, e evitar a necessidade de pessoas entrarem na justiça para conseguirem uma cirurgia de urgência.

“Nosso Estado possui um dos hospitais mais bem assistido na região sul, recebemos pacientes não só do Tocantins, muitas vezes temos que receber até pacientes de outros Estados vizinhos, por isso, solicito ao nosso governador esta demanda”, frisou o vereador.

O vereador Jair do Povo já havia solicitado em 2021 por meio do requerimento 757/2021 esta demanda, e por não ter sido atendida, encaminha a mesma propositura ao atual governador Wanderlei Barbosa para que de alguma forma venha atender nossa cidade e demais comunidades.

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) é referência em atendimentos de urgência e emergência no Estado, e atende mais de 18 municípios do Tocantins da região sul e sudeste.