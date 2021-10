O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres; e o secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, inauguraram nesta quinta-feira, 7, a Cidade da Polícia, um complexo de unidades administrativas da Polícia Civil do Tocantins (PC/TO) que vai proporcionar mais conforto aos servidores e mais qualidade no atendimento ao cidadão.

da redação

Além das instalações da Cidade da Polícia, o Governo do Tocantins também entregou mais pistolas, computadores e uniformes, assim como tablets para aplicativo de atendimento em perícias de local de crime, boroscópios, detectores de metais, maletas para coleta de impressões digitais e dez caminhonetes novas, modelo L200 Triton.

O Laboratório de Genética Forense também recebeu novos freezers -30°, autoclaves, capelas de exaustão e nobreaks. São mais de R$ 8,3 milhões investidos somente em 2021 em equipamentos tecnológicos, mobiliários e demais aquisições que auxiliam nos procedimentos da segurança pública, possibilitando melhores condições de trabalho aos servidores.

“É uma grande alegria dar mais esse passo para fortalecer a segurança pública do Tocantins. O Governo Federal tem enviado recursos e, juntamente com os nossos próprios recursos, temos conseguido dar melhores condições de trabalho aos policiais e proporcionar mais segurança à população. Agradeço pelo trabalho, pelo empenho e pelo desempenho de toda a Polícia Civil em sempre atender bem os cidadãos que precisam desses serviços”, destacou o governador Mauro Carlesse.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, ressaltou que o Governo Federal já investiu mais de R$ 1,5 bilhão em segurança, entre os anos de 2019 e 2021. “Quero parabenizar o Estado do Tocantins pela estruturação que fez na sua Segurança Pública. Por tudo que foi apresentado aqui, a gente percebe que realmente é uma revolução. Investir em segurança pública é investir no Brasil, investir no futuro. Nosso Governo já investiu mais de R$ 1,5 bilhão desde o início do governo Bolsonaro. Para o Tocantins, foram aproximadamente R$ 50 milhões, chegando mais R$ 25 milhões até o final do ano para investimento na segurança, para que a gente possa trabalhar de forma organizada e integrada”, informou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Cristiano Sampaio, destacou a importância do novo complexo. “Aqui, a gente concentra em uma única unidade a administração da Polícia Civil, a Polícia Científica, cinco laboratórios e oito delegacias, entre as especializadas. Com isso, estamos economizando os recursos que são custeados pelo Estado, organizando tudo em um só espaço”, ressaltou.

O secretário Cristiano Sampaio agradeceu ainda pela parceria entre os governos estadual e federal. “Hoje, são diversas entregas que ocorrem com o apoio do Estado e do Governo Federal. Já renovamos toda a nossa frota de veículos e, agora, estamos recebendo 10 caminhonetes do Ministério. Além disso, estamos entregando mobiliários, uniformes, mais de 300 pistolas, mais de mil computadores que foram adquiridos por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. São investimentos que fazem a diferença no dia a dia da Polícia”, detalhou.

O secretário informou, ainda, que mais 10 caminhonetes serão entregues nos próximos dias, sendo cinco destinadas à Polícia Científica e as outras cinco para o grupo de operações especiais.

A solenidade de inauguração da Cidade da Polícia contou com a presença de policiais civis, secretários de Estado, chefes de Poderes, deputados estaduais e federais.

78ª Reunião Ordinária

Mais cedo, antes da inauguração da Cidade da Polícia, o governador Carlesse e o ministro Anderson Torres participaram da 78ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública. O evento ocorre em Palmas desde a quarta-feira, 6, e conta com a presença de secretários de Segurança Pública de mais de 20 estados.

Durante o encontro, o ministro destacou a importância da reunião e da integração entre todos os secretários. “Aqui está a gestão da Segurança Pública do Brasil e sozinho a gente não faz nada. Vamos, juntos, avançar com a Segurança de forma organizada, de forma estruturada, conhecendo e aproveitando as experiências exitosas implementadas em outros Estados”, declarou.

Já o Chefe do Executivo Estadual reforçou a importância do papel do Governo nas ações de prevenção da criminalidade. “Ficamos muito felizes com a presença dos secretários para tratar de um tema tão importante. Quero reforçar que, aqui no Tocantins, a gente investe em Segurança, mas também investe na prevenção da criminalidade, na educação, no esporte e nos projetos sociais”, ressaltou o governador Carlesse.

Estrutura

A Cidade da Polícia possui uma área construída de 2.823 m², com mobiliários novos e ambiente adaptado para receber a comunidade em geral. O prédio está localizado na Quadra 202 Sul, em Palmas, onde abriga unidades administrativas da Polícia Civil e Científica, bem como laboratórios de genética forense, necessários para o trabalho de perícia.

A nova instalação, além de mais moderna e integrada, também impacta em 23% na redução de despesas com aluguel, pois as unidades, que eram instaladas em diversos prédios, agora estarão reunidas em um só lugar.