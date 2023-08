Por Redação

Na última terça-feira, 29, o deputado estadual Gutierres Torquato apresentou, em sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Tocantins, requerimento solicitando o patrolamento e o cascalhamento do trecho da TO-181, entre os municípios de Araguaçu – TO e Novo Planalto – GO.

O objetivo é melhorar a trafegabilidade da rodovia que movimenta a economia do agronegócio tocantinense através do transporte bovino e o escoamento de soja. Além do trânsito da população do município de Araguaçu.

“O trecho está em péssimas condições e precisamos nos atentar a isso. É um municipío que movimenta a economia, além disso, devemos pensar sempre na segurança nas estradas”, destaca o deputado Gutierres.

Fonte: Ascom Dep. Gutierres Torquato_