A Prova de Vida 2021, realizada nos meses de novembro e dezembro, é para aposentados e pensionistas do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado (Igeprev-TO). Mais de 17 mil segurados deverão realizar a Prova de Vida, pelo aplicativo Meu RPPS.

Com a finalidade de garantir os direitos previdenciários de cada segurado e a manutenção do benefício, a Prova de Vida tem como objetivo provar a existência física de aposentados e pensionistas do Instituto.

Devem fazer a Prova de Vida todos os servidores públicos inativos e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS), dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, militares reformados ou da reserva remunerada, cartorários e pensionistas.

Realizada de forma remota, rápida e segura, a atualização cadastral prova a existência física do segurado, por meio da Prova de Vida. Dessa forma, os segurados não precisam vir até a sede do Igeprev, podendo realizar o processo de qualquer local, a partir de um celular ou dispositivo móvel conectado à internet.

Assim, por meio digital, é possível alcançar com praticidade, acessibilidade e segurança, principalmente para quem reside em outros estados e até em outros países, ou ainda, em lugares distantes ou de difícil acesso.

Para baixar o aplicativo, basta acessar a loja virtual do seu dispositivo móvel, Android ou IOS e digitar Meu RPPS. Ao baixar o aplicativo, basta escolher o Estado do Tocantins, em seguida clicar em Igeprev e se cadastrar.

Trata de um procedimento obrigatório para todos os segurados que recebem o benefício em uma conta corrente, poupança ou cartão magnético. Os segurados precisam comprovar que estão vivos e, portanto, podem continuar recebendo os proventos.

No Canal Momento Previdência Igeprev-TO, no YouTube, o segurado pode tirar suas dúvidas sobre como fazer a Prova de Vida, através de um vídeo tutorial.

“O Momento Previdência consiste em uma série de audiovisuais educativos que visam apresentar, de forma lúdica e acessível, as regras para realização da Prova de Vida; Recenseamento Previdenciário; as regras para aposentadoria, além de munir os servidores com todas as informações necessárias para ter uma aposentadoria tranquila,” destaca o presidente do Igeprev, Sharlles Fernando Bezerra Lima.

“É importante que os segurados e os beneficiários estejam atentos aos prazos e todas as informações disponíveis no site do Igeprev ou no aplicativo Meu RPPS, para a realização da Prova de Vida 2021. A comprovação serve para identificar os segurados e se estes se mantêm vivos, de um ano para o outro. Em contrapartida, isso garante a continuidade do benefício, sem interrupções, com intuito de evitar fraudes e pagamentos indevidos,” pontua Sharlles Fernando.

Momento Previdência

Trata-se de um projeto proposto, para educação previdenciária Momento Previdência, que é um audiovisual de curta duração, que tem como finalidade, esclarecer e mostrar para os segurados e beneficiários do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev-TO), conteúdo previdenciário de fácil acesso, além das ações e dos serviços oferecidos pelo Instituto.