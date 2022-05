O Estado do Tocantins registrou uma queda de 9,4% na taxa de desemprego no primeiro trimestre de 2022, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada na última sexta-feira, 13. O índice é o menor registrado pela Pesquisa no período, nos últimos quatro anos.

da redação

Ao comparar os dados do primeiro trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, percebe-se que a população ocupada aumentou de 693 mil para 700 mil trabalhadores. São 7 mil trabalhadores a mais de um trimestre para outro. Já a população desocupada diminuiu de 74 mil pessoas para 71 mil pessoas, uma redução de 4,23% de um trimestre para o outro.

A população ocupada no Tocantins, segundo a Pnad, aumentou de 629 mil no primeiro trimestre de 2021 para 700 mil no primeiro trimestre de 2022. São 71 mil pessoas a mais trabalhando, o que representa um aumento de 10,14% na taxa de ocupação.

Características da População Ocupada no Tocantins

Os trabalhadores por conta própria representam 22%, da população ocupada no Estado, o que corresponde a 178 mil pessoas. Os empregados no setor público constituem 20%, o que corresponde a 162 mil trabalhadores. Os profissionais no setor privado com carteira assinada representam 34%, ou seja, 277 mil pessoas; e sem carteira assinada totalizam 14%, ou seja, 111 mil indivíduos. Já os Empregadores são 3%, o que corresponde a 25 mil pessoas; e o Trabalhador Familiar constitui 6%, ou seja, 49 mil pessoas.

A gerente do Observatório do Trabalho no Tocantins, Wilany Bezerra, pontua que o setor de ocupação que mais cresceu entre o quarto trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022 foi o setor privado com crescimento de 38,99%. Já o que teve redução foi os Trabalhadores por Conta Própria com redução de 5.06%. “Muitos fatores podem levar a esse desempenho, mas o crescimento dos empregos formais é muito importante para o desenvolvimento social do Estado”, pontuou.