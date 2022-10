da redação

Os hospitais estavam com restrições de visitas e acompanhantes desde o dia 24 de junho deste ano, quando o Estado registrou alta nos números de contaminação pelo novo coronavírus. Desde então só eram permitidas pessoas para acompanhar menores de idade, idosos, parturientes ou pacientes com necessidades especiais, com a autorização de uma troca diária. Serão, agora, liberados acompanhantes previstos em lei e com recomendação médica, devido a necessidade pela patologia do paciente, bem como múltiplas fraturas, pacientes cardíacos e com dificuldades de locomoção.

Uma das beneficiadas com o fim das exceções será a paciente Ilsadete Barbosa, residente de Paraíso do Tocantins. Ela está internada no Hospital Geral de Palmas (HGP) e comemorou a notícia. “Fico muito feliz, pois estou fora de casa há oito dias, agora poderei receber visitas e ter alguém me acompanhando. Estar doente e ainda se sentir sozinha é muito ruim”.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, a medida restritiva levou em consideração os dados daquele momento epidemiológico do Estado, que demonstrava alta dos casos. “Agora com a queda, podemos voltar a ter uma normalidade nas unidades, mas sempre levando em conta as medidas de prevenção que seguem em vigor conforme o Decreto Estadual n°6420, o qual traz estas observações, em ambiente hospitalar”.

“Faremos um alinhamento com todas as diretorias de hospitais, para que estejam preparadas para receber novamente este público, de forma a garantir a segurança biológica de todos, bem como a ordem dentro do ambiente hospitalar”, enfatizou a superintendente de Unidades Próprias da SES-TO, Elaine Sanches.

Dados da covid-19

Dados do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs-TO) apontam que, de julho a setembro de 2022, houve uma redução de 98,7% de casos confirmados da covid-19 no Tocantins e 95,5% nos óbitos pela doença. No período foram registrados 15.866 casos confirmados em julho, 2.885 em agosto e 205 em setembro; e 22 óbitos em julho, seis em agosto e um em setembro.

No comparativo entre 2021 e 2022, o Estado também tem redução. De janeiro a 9 de outubro de 2021, o Tocantins teve 148.056 casos confirmados da doença e 2.682 óbitos. Já em 2022, os números são: 104.965 casos confirmados e 218 óbitos, uma redução de 29,1% de casos e 91,9% de óbitos. A taxa de letalidade atual da enfermidade é de 0,21%, cerca de 88,5% menor em comparação a 2021.