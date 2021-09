Na noite de quarta-feira, 08, a Polícia Militar prendeu em flagrante de três pessoas por furto a trilhos da ferrovia, na cidade de Miracema.

da redação

Ao receber a denúncia, via 190, realizada pela equipe de segurança da empresa VLI, de que havia pessoas subtraindo grades de manutenção da Ferrovia Norte-Sul, foi mobilizada uma viatura que iniciou diligência para averiguar a situação.

Às margens da ferrovia, no km 615, foram encontrados os três autores (24, 25 e 48 anos) no ato do delito. Os indivíduos já haviam subtraído 11 trilhos de ferro, que já estavam na caçamba de um caminhão munck. Os infratores utilizavam maçaricos de alta temperatura com dois cilindros de oxigênio e dois botijões de gás de cozinha para dividir as barras, que originalmente tinham 12 metros.

Dessa forma, foi dada voz de prisão aos infratores, os quais foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Miracema, onde foi realizado o flagrante, com os objetos apreendidos.