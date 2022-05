Share on Twitter

A Secretária de Meio Ambiente e Defesa Civil da cidade informou que foi chamada no início da manhã desta quinta-feira (05) para uma emergência no Setor Recanto, próximo ao Aterro Sanitário, que um ataque de abelhas estava ocorrendo e que um homem foi vítima dos insetos.

por Régis Caio

“Chegando ao local o morador ferido pelas picadas indicou a região que ele foi atacado, então foi realizada uma vistoria técnica no imóvel, no sentido de localizar a colmeia das abelhas que estavam atacando. Ao aproximar, as abelhas apareceram de diversos ângulos da propriedade e três moradas foram localizadas. Duas delas serão removidas durante a noite de hoje e a outra que depende de uma ação especial e uso de equipamento de rapel”, informou a secretaria.

Ainda segundo o órgão, somente este ano já foram registrados 40 casos envolvendo ataques de abelhas em Talismã. A vítima atacada hoje foi orientada a buscar atendimento médico, devido aos inchaços no corpo.