Para dar continuidade às tratativas que visam a construção do Parque Pouso do Meio, em Gurupi, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, se reuniu nesta sexta-feira, 14, com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e equipe de técnicos das gestões estadual e municipal. A ideia é implantar uma área de lazer com mais de 200 mil m² e um lago de 130 mil m², construído às margens do Córrego Pouso do Meio, entre a Avenida Goiás e a BR-153.

DA REDAÇÃO

Durante o encontro, o governador Carlesse voltou a colocar o Executivo Estadual à disposição para contribuir no que for necessário. “Estamos dispostos a contribuir com todas as obras que visem ao bem-estar dos gurupienses. Este parque, somado ao que já existe na cidade, vai promover mais qualidade de vida para a comunidade e tornar a cidade ainda mais atrativa”, disse o Governador.

A prefeita Josi Nunes explicou que, agora, estão sendo tomadas providências concretas no sentido de tirar o parque do campo das ideias. “As equipes do Governo já estiveram em Gurupi, já fizeram o estudo da área e trouxemos para o Governador hoje, para que Estado e Município definam a área que deve ser desapropriada. Já fizemos contato com vários proprietários, já fizemos esta avaliação e, a partir de agora, vamos começar a dar andamento no processo”, informou.

Ainda segundo a prefeita, outro passo que será dado é a realização da sondagem para verificar se o terreno comporta o lago que está previsto para ser criado na área. “A sondagem dando positiva para o lago, vamos fazer uma consulta pública para elaboração do projeto do Parque em si e, com este projeto pronto, podemos dar início às obras. Para isso, eu e o Governador já estamos buscando recursos”, reforçou a gestora.

Preservação ambiental

Ainda durante o encontro, o governador Carlesse destacou sua preocupação com a preservação ambiental do local. A prefeita Josi Nunes garantiu ações de preservação do meio ambiente. “Ao lado do córrego que liga a Avenida Goiás à BR, temos toda uma mata que queremos preservar. Estamos focados em ações de preservação, na construção de parques, revitalização e construção de praças, para que a cidade possa estar ligada à natureza, proporcionando mais qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

O Parque Pouso do Meio deve contar com equipamentos para atividades físicas, áreas de descanso em meio à natureza, pistas de caminhada e de ciclismo, além do lago que será formado com o represamento do córrego Pouso do Meio.