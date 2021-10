Assinatura ocorre nesta quarta-feira, 13, na sede da Prefeitura de Talismã. Em entrevista o governador informou que as obras serão feitas com recursos próprios do Estado.

da redação

O Tocando em Frente objetiva o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. “O programa Tocando em Frente vai injetar R$ 3 milhões em cada um dos 139 municípios do Estado. Só com o Pró-município, estamos destinando R$ 1,020 milhão por cidade, são recursos do próprio Estado para obras de pavimentação, e mais R$ 2 milhões do Tocando em Frente destinados à construção de praças, centros esportivos, enfim, de acordo com a necessidade da população local,” destaca o Governador.