Nesse final de semana, as ações de fiscalização da Operação Piracema aconteceram em todo o Estado. Em parceria com Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Tocantins (BPMA), o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) realizou ações coordenadas pelos polos de Palmas, Araguaína e Gurupi que recolheram mais de três mil metros de rede de emalhar, 82kg de pescados, arma e munições.

Para o gerente de Fiscalização Ambiental, Cândido José Neto, as ações de fiscalização no período da piracema visam salvaguardar o ritual de reprodução das espécies da ictiofauna das bacias hidrográficas Araguaia-Tocantins. “Foram realizadas ações de educação ambiental com ribeirinhos nessas regiões através da disseminação de informações pertinentes ao período de defeso”, informou o gerente ao destacar que o interstício temporal da piracema começou em novembro do ano passado e segue até o final deste mês.

Regiões central e oeste

A equipe de Palmas executou a fiscalização na Capital e ações coordenadas com as supervisões regionais em Lagoa da Confusão e Araguacema a fim de coibir a prática da pesca no período de defeso em obediência à portaria n° 171/2021 do Naturatins.

Em Lagoa da Confusão, com apoio de servidores locais, a equipe realizou ação embarcada nos rios Formoso, Urubu e Javaé e ronda terrestre às margens, em pontes dos rios Pium, Riozinho e Coco e abordagem em estradas vicinais no assentamento Manchete. A ação abrangeu os municípios de Pium, Paraíso e Marianópolis.

Já em Araguacema, a equipe de fiscalização realizou ronda ostensiva com duas embarcações nos rios Araguaia e Caiapó. A equipe percorreu pontos estratégicos na região onde realizaram abordagens e vistorias em embarcações e acampamentos. Foram recolhidos materiais de pesca predatória e pescados, além de fiscalização terrestre nas margens do rio Caiapó e assentamentos. A ação desenvolvida abrangeu os municípios de Araguacema e Caseara.

Foram executadas ainda rondas terrestres nos municípios de Brejinho de Nazaré, Porto Nacional, Palmas, Miracema e Lajeado com fiscalizações às margens do Lago UHE Lajeado e rio Providência bem como em estradas, praias e pontes.

Em três dias de operação e 11 municípios abrangidos, o resultado foi dezenas de abordagens a embarcações, veículos e acampamentos em que os fiscais também priorizaram a educação ambiental, orientações aos ribeirinhos e pescadores quanto ao período da piracema, a necessidade da carteira de pesca, da preservação ambiental e do recolhimento do lixo gerado no local. Mais de 900 metros de redes de emalhar foram recolhidos, além de duas tarrafas, caixa de isopor e 16kg de pescados que foram doados à comunidade carente em Araguacema.

Região sul

Em ação conjunta com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), a fiscalização realizou diversas ações de patrulhamento aquático e blitz terrestre. No patrulhamento aquático, foram recolhidos 300 metros de redes de diversas malhas utilizadas para pesca predatória.

Em Sandolândia e Formoso do Araguaia, as ações de blitz apreenderam uma arma de fogo e 51 munições, bem como também espécimes da fauna aquática abatidas, entre eles um jacaré e mais 66kg de pescados. Os infratores foram autuados em R$ 8 mil e o indivíduo que portava a arma de fogo foi conduzido à delegacia.

Região norte

Também em ação simultânea com o BPMA, entre os dias 11 e 14, as equipes de fiscalização da região norte, polo de Araguaína, realizaram patrulhamento fluvial com objetivo de coibir quaisquer meios de pesca predatória e o transporte ilegal de pescado no rio Araguaia e seus afluentes, nas regiões de Couto Magalhães, Juarina, Bernardo Sayão, Arapoema, Pau D’Arco e o distrito do Garimpinho, em Araguaína.

Em Couto Magalhães, a equipe recebeu a entrega espontânea de um pássaro curió. A equipe realizou a soltura da ave que estava em perfeita condição de saúde e demonstrava sinais de que foi recém-capturada na natureza.

No povoado Peixelândia, as equipes abordaram três pessoas que estavam às margens do rio Araguaia próximas a aproximadamente 500 metros de redes de diversas malhas dispostas dentro de uma embarcação de pequeno porte e outras dentro de sacos plásticos.

Noutro trecho do rio Araguaia, nos municípios de Juarina, Bernardo Sayão, Arapoema, Pau D’Arco e no distrito de Garimpinho, foram apreendidas aproximadamente 1.600 metros de redes. Nos quatro dias de operação, foram recolhidos 2.100 metros de redes diversas malhas e 50 metros de espinhéis.