O filme “A Massa Que Faz o Pão”, curta-metragem de ficção dirigido por Hélio Brito, é um dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva do 13º FESTIVAL LATINO AMERICANO DE CINEMA DE CANOA QUEBRADA (Ceará) que acontecerá de 23 a 28 de janeiro de 2021.

da redação

Tradicionalmente exibido ao ar livre, na praia de Canoa Quebrada, uma das mais famosas do Brasil, em 2021, em função da pandemia de Covid-19, o Festival será todo online, para evitar aglomerações. Todos os filmes serão exibidos pelo Youtube. Qualquer pessoa pode assistir aos 24 filmes que disputam os prêmios da Mostra Competitiva, basta entrar no Canal Curta Canoa no Youtube no Link: https://www.youtube.com/channel/UC6Y6YHA92wBicJgs8LMFBnQ/about).

Para saber mais sobre o Festival Curta Canoa, inclusive com detalhes de todos os filmes participantes, acesse o site www.curtacanoa.com.br na aba Festival/Mostra Competitiva.

“A Massa Que Faz o Pão” é um curta-metragem de ficção com linguagem surrealista. O filme é fruto do Edital de Curta-metragem do Ministério da Cultura (2017). Foi filmado em 2018, em Porto Nacional, e no mesmo ano foi o Ganhador do Prêmio de Melhor Filme (Juri Popular) no Festival de Cinema e Vídeo do Tocantins CHICO.

Gurupi se faz presente no filme através do Diretor e Roteirista Hélio Brito (gurupiense nascido em Porto Nacional), da atriz Charlene Brito (que foi um dos intérpretes da Cachorra Priscila da TV Colosso da Rede Globo), através da atriz Laylla Fernanda e do ator Fernando França que faz o papel principal do filme.

SINOPSE DO FILME: Durante solenidade de inauguração de um monumento em comemoração aos 150 anos de construção de uma Catedral católica, descendentes de escravos que carregaram as pedras que a mantém de pé, se rebelam contra a História Oficial da cidade e entram em choque com o poder público municipal. No conflito, um espectador da História tem a cabeça decepada. Mas não morre.

ELENCO PRINCIPAL: Fernando França, Kaká Nogueira, Éverton dos Andes, Laylla Fernanda, Maria Lúcia Rocha, Charlene Brito, Veridiano Gonçalves, Floriana Gomes e Igor Alves.

FICHA TÉCNICA:

PRODUÇÃO EXECUTIVA: Sandra Alves / DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA: Franco Sehabra / CENOGRAFIA: Tauru / TRILHA SONORA ORIGINAL: Esdras Campos / EDIÇÃO: Ezér de Souza e Hélio Brito / PRODUTORA: HB Videofilmes e Krahô Films / ROTEIRO E DIREÇÃO: Hélio Brito.

Se você tiver interesse em assistir ao filme “A MASSA QUE FAZ O PÃO” antes do Festival, basta acessar o link específico da obra no youtube: