O governador Wanderlei Barbosa nomeou para exercer o cargo comissionado de Diretor Regional de Esportes o filho do deputado estadual Amélio Cayres, Raul Cayres de Almeida. Ele ficará responsável pela região do Bico do Papagaio.

da redação

O cargo pertence à estrutura da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, que foi criada a partir do desmembramento da então Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) em fevereiro deste ano.

A pasta é comandada pelo vereador de Araguaína Flávio Cabanhas e tem Fraudneis Fiomare, ex-vice-prefeito de Araguaína e eleito vereador na última eleição, como secretário executivo.