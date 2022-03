Programação do 1º Fantour Gastronômico de Palmas vai apresentar Palmas como um destino de turismo gastronômico bem estruturado e com belos atrativos de lazer e contato com a natureza.

da redação

A Federação Brasileira de Comunicadores e Jornalistas de Turismo (Febtur) lança, entre os dias 11 e 13 de março, o projeto Brasil Turismo Gastronômico, em Palmas. Ressaltar a importância da gastronomia na prática turística é o principal objetivo do projeto que contemplará todos os Estados participantes da Febtur Nacional.

O Tocantins dará o primeiro passo com uma extensa programação com passeio de flutuante e degustações em diversos hotéis e restaurantes. A presença do presidente nacional da Febtur, Gorgônio Loureiro, dos Diretores Nacionais, Seleucia Fontes, Diretora de Projetos e Marco Jacob, Diretor de Comunicação, além de representantes de associações do trade turístico, autoridades estaduais, municipais, Sebrae e outros dará sentido ao encontro.

A divulgação, por meio de conteúdos jornalísticos especializados em turismo, mídias sociais para evidenciar, ainda mais, a rica culinária tocantinense para todo mundo, é importante instrumento de atração turística, o qual agrega, além de renda e emprego, dignidade à população local.