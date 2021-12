por Wesley Silas

Depois de reuniões em Palmas e em Gurupi com os vereadores Trabalhista, Débora Ribeiro e Davi Abrantes, e com líderes do PTB o medico Dr. Iury foi convidado e resolveu assumir a presidência da Comissão Provisória do partido em Gurupi.

“Aceitei porque entendo que o PTB é um partido que tem história com o maior legado no país, desde o tempo de Getúlio Vargas, passando pela disputa pela Ivete Vargas e o Brizola, onde a Ivete acabou ficando com o partido; mas, nos últimos tempos tem o Bob Jeff, o Roberto Jefferson, que é presidente e acabou se afastando após sua prisão e problemas de saúde, mas continua sendo o grande comandante do partido e se tornou o maior conservados que o país tem”, justificou.

Participação da família Kawano na história do Tocantins

Segundo o médico, Dr. Iury, a família de Alex Kawano teve participação no impulsionamento do estado do Tocantins no governo de Siqueira Campos por meio de projetos como o Prodecer e na infraestrutura do Estado.

“É uma legenda de grande importância no país e costumo dizer que ninguém ama o que não conhece e as pessoas precisam conhecer o PTB e está representado no Estado pelo Alex Kawano que tem um legado muito grande no Tocantins. Foi o seu pai quem impulsionou o Estado do Tocantins nos primeiros governos do Siqueira e, economicamente, viabilizou o Estado porque projetos como Prodecer, malha asfáltica, projeto da ponte em Palmas e projeto no Rio Formoso foram viabilizados economicamente por meio do pai do Alex. Nas reuniões ele chegava a chutar por debaixo da mesa para o Siqueira pedir muito no momento em que o Japão queria entrar no mercado brasileiro”, disse.

Portas abertas em Brasília para o Tocantins

Iury destacou que presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), é um empresário com formação em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Euro-Americano de Brasília, possui Mestrado em Economia Internacional, Globalização e Mercados Emergentes pela Universidade de Barcelona, além de ser “staff do ministro da economia, Paulo Guedes”.

“Ele é um rapaz de muito conhecimento e tem mestrado e doutorado na área econômica. É staff do ministro Paulo Guedes e tem as portas de Brasília aberta para o Tocantins. O PTB vai estar aqui na região fazendo um trabalho de aproximação com Brasília, no sentido de Gurupi ser uma cidade polo onde vai cruzar as duas ferrovias (Norte-Sul e Leste-Oeste) estabelecendo um polo de integração nacional na região com grande importância geopolítica e geoeconômica”, explica.

Fortalecer o conservadorismo no Congresso Nacional e brecar desmando no Judiciário e Legislativo

Segundo Iury, o partido tem forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro e tem a missão conservadora de aliados do presidente Bolsonaro para eleger o maior número de deputados federais e senadores.

“O Alex veio para compor isso ai porque precisamos eleger o maior número de senadores e deputados federais para termos uma representatividade forte no Congresso Nacional e tentar brecar os desmandos que está tendo no país por parte dos poderes como o Judiciário como o Legislativo. Na região sul o partido vai ter candidatura própria para deputado estadual e, provavelmente, para deputado federal. O Kawano vai está apoiando as políticas que nós estabelecermos aqui no sul do Estado”, disse.

Representar o PTB

Segundo Iury ele aceitou a assumir o Comissão Provisória do partido após Leon Barcelos ter resolvido deixá-la para se dedicar na iniciativa privada.

“Nós acertamos com o Leon que era presidente do partido e por função dele está representando lojas de uma grande franquia ele está envolvido e quis se afastar e por esta vacância eu fui convidado a assumir a presidência estamos estabelecendo as lideranças do partido para compor uma comissão provisória. Estamos com muitas expectativas porque as perspectivas são boas porque é um partido histórico e que tem um grande nome que é o Alex Kawano que certamente vai estar no representando em Brasília e comprometido com a nossa região”.