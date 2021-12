Mesmo sendo alvo de impeachment na Assembleia Legislativa, o governador afastado, Mauro Carlesse, divulgou nesta quinta-feira (30) um vídeo falando de suas ações durante seu mandato.

da redação

Carlesse cita o enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, ações de combate ao Covid no Tocantins e no final agradece a todos os tocantinenses.

Confira a nota

Amigas e amigos do Estado do Tocantins, chegamos ao fim de mais um ano, e ao fim do terceiro ano de mandato. Foi um ano com dificuldades:

Enquadramento na Lei de Responsabilidade Fiscal, que nos possibilitou muitas obras pelo Estado.

Continuamos lutando contra pandemia, equipamos os hospitais e conseguimos manter um equilíbrio diante de mais essa dificuldade.

Hoje nossas cidades as margens do Rio Tocantins passam por uma dificuldade com a cheia do Rio, e me coloco à disposição de todos vocês para o que precisarem.

Tocando em Frente – Temos em caixa 1 bilhão e 700 milhões para para esse projeto, e vai gerar mais de 100 mil empregos dentro do nosso Estado. Todos o municípios serão contemplados.

Obras pelo Estado inteiro – Trevo da Praia, Barreira da Cruz, estrada do Jalapão, Hospital de Gurupi, Escolas de Tempo Integral e muitas outras.

Servidores Públicos – Parabéns pelo trabalho que desempenham. Vocês orgulham nosso Estado. Graças aos ajustes feitos durante esses 03 anos de mandato, agora é a hora de conceder aquilo que é direito de todos vocês.

Esse é o momento e era o nosso compromisso!

Educação – Reformamos escolas, colocamos mais de 6 mil climatizadores, entregamos o tão sonhado Curso de Medicina no Bico do Papagaio.

Segurança – Concurso da PM e Bombeiros, entrega das viaturas, equipamos a Polícia Civil e entregamos da Cidade da Polícia Civil.

É isso, gente! Fomos eleitos com 404 mil votos e reafirmo meu compromisso com todos os tocantinenses. O compromisso de servir e fazer do Tocantins o melhor Estado pra se viver.

Mauro Carlesse