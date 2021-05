Nesta terça-feira, 25, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) alerta toda a população que, mais uma vez, criminosos estão tentando aplicar um golpe em nome do Instituto. O Naturatins informa que o próprio usuário dos serviços é que gera a Guia de Recolhimento (GR) de taxa do serviço solicitado diretamente no Sistema e o Órgão não envia qualquer cobrança via aplicativo de mensagens.

A denúncia foi encaminhada ao Instituto, após o cliente de um consultor ambiental do município de Darcinópolis receber mensagens de um cidadão dizendo ser servidor do Órgão. Denunciar ao Naturatins e registrar o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia mais próxima são os procedimentos corretos e devem ser realizados imediatamente.

O Naturatins reforça que não adota essa prática e nenhum de seus representantes ou servidores tem autorização para entrar em contato sem a solicitação do usuário, cadastrada no sistema do Instituto.

Todas as medidas cabíveis serão tomadas em busca de localizar, identificar e coibir o responsável pela tentativa de crime. Contudo, o Instituto recomenda que qualquer pedido em nome do Órgão seja recusado.

O Naturatins e seus servidores repudiam qualquer tentativa de lesar a população e o uso do nome do Instituto em práticas ilícitas.