O Tocantins registrou 1.167 novos casos de coronavírus neste sábado (22). Segundo o boletim epidemiológico, 71 diagnósticos são das últimas 24 horas.

Da redação

A Secretaria Estadual de Saúde também contabilizou mais sete mortes por Covid-19. Com as atualizações o estado passou a acumular 172.741 diagnósticos e 2.773 óbitos.

Segundo a SES, do total de casos, 155.318 pacientes já se recuperaram e 14.650 pessoas estão com o vírus ativo, com acompanhamento e isolamento. Ao todo, 467 pessoas estão hospitalizadas por causa da doença, sendo que 153 fazem tratamento em leitos de UTI públicos e 84 em unidades de terapia intensiva privadas. Os demais estão em leitos clínicos.