“Lembrando que o estado de calamidade não é uma decisão só do governador, foi uma decisão conjunta com todos os órgãos de controle, do judiciário, da polícia. Foi bem democrático, foi unânime a rescisão do estado de calamidade”, explicou o secretário estadual da Saúde, Afonso Piva.

O governo juntamente com os órgãos também decidiram dissolver o comitê estadual. Por dois anos, o comitê foi responsável pelo acompanhamento, incentivo e proposição de medidas que contribuíram para o combate à Covid-19, no Tocantins.