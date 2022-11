O leilão será feito de forma eletrônica nos dias 12 e 13 de dezembro. As informações completas do leilão estão disponíveis no site de licitações escolhido pelos Correios. Os interessados devem buscar a opção listar documentos, informando o número da licitação: 972997.

Quem quiser enviar uma proposta de lance precisa primeiro procurar uma agência do Banco do Brasil e fazer um cadastro para obter a chave de identificação e senha para acessar o sistema.

É possível enviar propostas para um ou mais lotes, considerando os valores mínimos de cada um. Após a abertura das propostas, será iniciada a etapa competitiva da licitação, quando os licitantes poderão apresentar outros lances, pelo sistema eletrônico.